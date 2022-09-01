У росії проводять приховану промислову мобілізацію - розвідка

20:18 12 серпня Київ, Україна

У росії проводять приховану так звану промислову мобілізацію компаній та підприємств оборонного сектора.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



Зазначається, що в компанії Ростех з початку серпня запроваджено заборону на відпустки для всього керівного складу та значної частини робочого персоналу. У деяких компаніях, що входять до складу Ростех, "перенесення відпусток на невизначений термін" стосується 100% працівників.



До складу компанії Ростех входить понад 800 компаній та підприємств різних галузей виробництва. Портфель корпорації включає до 40% всього обсягу державного оборонного замовлення та пріоритетні цивільні програми.



Крім того, військово-промислова комісія росії, очолювана володимиром путіним, готує зміни до програми державного оборонного замовлення росії на 2022 рік, які передбачають збільшення витрат на 600-700 млрд рублів. Затвердження змін очікується на початку вересня.



Як зазначають у ГУР, вже найближчим часом очікується запровадження аналогічних заходів на інших оборонних підприємствах росії.



Повідомляється, що скасування відпусток також пов'язане зі спробою повністю контролювати пересування персоналу оборонних підприємств. Насамперед керівного складу, на тлі останніх гучних справ за звинуваченням у держзраді окремих представників наукових кіл росії.