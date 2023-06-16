У Росії триває набір контрактників на військову службу серед зеків

09:20 03 червня Київ, Україна

У ранковому зведенні від 3 червня Генштаб ЗСУ повідомляє про те, що росія терміново потребує поповнення втрат у живій силі. Для цього, як завжди, йде агітація до проходження військової служби серед населення глибинки та ув'язнених.

Наголошується, що у місті Зоринськ Алтайського краю представники кримінально-виконавчої служби проводять роз'яснювальну роботу серед осіб, які мають умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Агітують щодо підписання ними контракту на 3-5 місяців військової служби.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з початку війни орієнтовно склали 208 910 осіб.

Тільки при спробі взяти Бахмут загинули щонайменше 20 тисяч солдатів Росії.