У РФ визнали, що використовують в Україні ВВС-1А "Сонцепек" із термобаричними боєприпасами

14:33 10 березень Київ, Україна

Міністерство оборони РФ визнало, що російські військові використовують у бойових діях на території України важку вогнеметну систему ВВС-1А "Сонцепек", на якій можуть застосовуватися термобаричні боєприпаси.



Про це 9 березня повідомили у твіттері російського пропагандистського телеканалу "Звезда", що належить Міністерству оборони РФ.



Там опублікували інформацію про загибель окупанта-навідника Сергія Губарєва та про те, що 4 березня у бою на Чернігівщині той використав систему ВВС-1А "Сонцепек".

На ці дані відреагували в Міноборони Великобританії та зазначили, що на ВВС-1А використовуються термобаричні боєголовки, які іноді називають "вакуумними бомбами".



Міністерство оборони Росії підтвердило використання системи озброєння ВВС-1А в Україні.

"ВВС-1А використовує термобаричні ракети, створюючи запалювальні та вибухові ефекти", – йдеться у повідомленні Міноборони Великобританії у Твіттері.

Британське відомство додало, що ця зброя має "нищівний ефект".



Термобаричні боєголовки руйнують інфраструктуру, серйозно ушкоджують внутрішні органи та викликають опіки, що призводить до смерті постраждалих. Подібні системи Росія використала в Афганістані та Чечні, заявили у відомстві.



ВВС-1А заборонено використовувати проти військових цілей, якщо це може наразити на небезпеку цивільних громадян, спровокувати непотрібні страждання або якщо отримана військова перевага не виправдовує їхнього застосування.