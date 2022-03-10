У РФ визнали, що використовують в Україні ВВС-1А "Сонцепек" із термобаричними боєприпасами

Міністерство оборони РФ визнало, що російські військові використовують у бойових діях на території України важку вогнеметну систему ВВС-1А "Сонцепек", на якій можуть застосовуватися термобаричні боєприпаси.
Про це 9 березня повідомили у твіттері російського пропагандистського телеканалу "Звезда", що належить Міністерству оборони РФ.
Там опублікували інформацію про загибель окупанта-навідника Сергія Губарєва та про те, що 4 березня у бою на Чернігівщині той використав систему ВВС-1А "Сонцепек".
Про це 9 березня повідомили у твіттері російського пропагандистського телеканалу "Звезда", що належить Міністерству оборони РФ.
Там опублікували інформацію про загибель окупанта-навідника Сергія Губарєва та про те, що 4 березня у бою на Чернігівщині той використав систему ВВС-1А "Сонцепек".
На ці дані відреагували в Міноборони Великобританії та зазначили, що на ВВС-1А використовуються термобаричні боєголовки, які іноді називають "вакуумними бомбами".
Міністерство оборони Росії підтвердило використання системи озброєння ВВС-1А в Україні.
Британське відомство додало, що ця зброя має "нищівний ефект".
Термобаричні боєголовки руйнують інфраструктуру, серйозно ушкоджують внутрішні органи та викликають опіки, що призводить до смерті постраждалих. Подібні системи Росія використала в Афганістані та Чечні, заявили у відомстві.
ВВС-1А заборонено використовувати проти військових цілей, якщо це може наразити на небезпеку цивільних громадян, спровокувати непотрібні страждання або якщо отримана військова перевага не виправдовує їхнього застосування.
Термобаричні боєголовки руйнують інфраструктуру, серйозно ушкоджують внутрішні органи та викликають опіки, що призводить до смерті постраждалих. Подібні системи Росія використала в Афганістані та Чечні, заявили у відомстві.
ВВС-1А заборонено використовувати проти військових цілей, якщо це може наразити на небезпеку цивільних громадян, спровокувати непотрібні страждання або якщо отримана військова перевага не виправдовує їхнього застосування.
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