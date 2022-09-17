У Росії підтримали ідею Кадирова щодо "самомобілізації" - ISW

09:14 17 вересня Київ, Україна

"Самомобілізацію" після заклику лідера Чечні Рамзана Кадирова розгорнули на місцевому рівні, щоб додати додаткові сили російським окупантам. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Мерія Владивостока 16 вересня підтвердила: міська адміністрація розсилає листи чоловікам віком від 25 до 63 років, які мають досвід військової служби та служби у запасі, перебуває на військовому обліку у місцевому військовому комісаріаті у Владивостоці. Громадян запрошують приєднатися до БАРС (Бойовий армійський резерв країни) або добровольчих підрозділів Тигр (морська піхота).

У мерії наголосили, що "кожен одержувач приймає власне рішення". Аналітики зазначають, що вербувальники намагаються спантеличити чоловіків, щоб ті подумали, що формально та юридично їх закликали.

Ідею Кадирова щодо "самомобілізації" підтримали й інші регіони. Губернатор Кіровської області Олександр Соколов оголосив, що Кіров сформував свій другий добровольчий батальйон під назвою Широнін і заявив, що обласний добровольчий батальйон В'ятка вже воює в Україні.

Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов 16 вересня повідомив, що Крим активізує роботу з набору добровольців.

Губернатор Магаданської області Сергій Носов заявив про фінансову підтримку "самомобілізації" та закликав усі регіони приєднатися.

Глави Воронезької, Чуваської та Башкирської областей також заявили про підтримку "самомобілізації" та про те, що близько 1000 добровольців уже задіяні у війні проти України.

Кемеровський губернатор Сергій Цивільєв пообіцяв фінансову підтримку добровольчих батальйонів і заявив, що багато жителів Кемерово вже воюють у російській армії.

Сам Кадиров 16 вересня оголосив, що чеченські батальйони Ахмат, Схід та Захід перекинуті на Донбас. За його словами, створено ще один загін Ахмат-1 із 2000 осіб.

Нагадаємо, Кадиров вигадав, як врятувати Кремль від загальної мобілізації. Він оголосив про план "самомобілізації".

Крім того, Кадиров запевняв, що Росія нібито поверне контроль на Харківщині і дійде до Одеси. При цьому голова Чечні визнав, що на Харківському напрямку було допущено помилок.