У росії почалися протести мобілізованих через невиплати - ISW

У російському суспільстві посилюється напруга через невиплати обіцяних грошей мобілізованим росіянам.
Про це у зведенні за 2 листопада повідомляє американський інститут вивчення війни (ISW).
Росіяни в соцмережах повідомляють про численні мітинги, на яких мобілізовані протестують та вимагають обіцяних грошей.
Подібний протест був зафіксований в Ульяновську, а також у Чувашії, де російський місцевий чиновник кричав до мобілізованих, що протестували, що влада не обіцяла їм виплату 300 000 рублів.
Сім'ї мобілізованих публічно поскаржилися губернатору Воронезької області Олександру Гусєєву, що вони не отримали обіцяної компенсації в 120 тис. рублів.
Аналітики ISW зазначають, що кремлю потрібно шукати гроші і продовжувати платити те, що він пообіцяв, щоб підтримувати контроль над суспільством і деяку схожість із моральним духом серед мобілізованих росіян.
Про це у зведенні за 2 листопада повідомляє американський інститут вивчення війни (ISW).
Росіяни в соцмережах повідомляють про численні мітинги, на яких мобілізовані протестують та вимагають обіцяних грошей.
Подібний протест був зафіксований в Ульяновську, а також у Чувашії, де російський місцевий чиновник кричав до мобілізованих, що протестували, що влада не обіцяла їм виплату 300 000 рублів.
Сім'ї мобілізованих публічно поскаржилися губернатору Воронезької області Олександру Гусєєву, що вони не отримали обіцяної компенсації в 120 тис. рублів.
Аналітики ISW зазначають, що кремлю потрібно шукати гроші і продовжувати платити те, що він пообіцяв, щоб підтримувати контроль над суспільством і деяку схожість із моральним духом серед мобілізованих росіян.
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