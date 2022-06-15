В рф можуть оголосити мобілізацію через великі втрати на війні в Україні - Bloomberg

10:33 15 червня Київ, Україна

За перші 100 днів війни в Україні росія витратила більшу частину свого військового потенціалу, тому через кілька місяців їй доведеться уповільнювати наступ, крім того, в росії можлива загальна мобілізація, хоча досі путін не хотів вживати таких заходів, тому що це означає публічне визнання війни та складнощів на фронті.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставлених європейських чиновників.



За інформацією агентства, зараз по всій країні йдуть пошуки озброєння та живої сили. При цьому, швидше за все, росія вже витратила більшу частину свого військового потенціалу, про це свідчить розконсервування старих танків зі складів на Далекому Сході.



В результаті держава перебуває на порозі великих проблем, і перед нею постає необхідність уповільнити наступ, щоб провести масштабне перегрупування військ. Хоча зараз конфлікт, схоже, перетворився на виснаження, високопоставлений східноєвропейський чиновник заявив, що тупикова ситуація навряд чи триватиме в довгостроковій перспективі, і попередив, що вирішальний момент може наступити через кілька місяців.



Ще в березні в росії почалася прихована мобілізація, в рамках якої «запасників» запрошували у військкомати нібито для перевірки даних чи військового обліку та вмовляли підписати контракт, обіцяючи відправити на війну лише у тил. У результаті ці люди опинялися на передовій та у кращому разі потрапляли в полон.



Минулого разу про можливу мобілізацію в рф західні ЗМІ писали напередодні 9 травня — ця дата називалася як одна з можливих для такого оголошення.