У росії мобілізують чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій

10:16 25 січня Київ, Україна

У країні-агресорі почали мобілізувати українських чоловіків, яких раніше депортували із тимчасово окупованих територій України.



Про це повідомляє Луганська ОВА у Telegram.

"На території росії мобілізують чоловіків, депортованих з тимчасово окупованих територій. Це одна з причин прийнятого урядом росії рішення про видачу паспортів за місцем проживання", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни продовжують вербувати ув'язнених громадян України, які були примусово вивезені до російських місць позбавлення волі.



Зокрема, у Краснодарі активно вербують таких ув'язнених до приватної військової компанії "Вагнер".



За даними ОВА, найактивніше закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.



Тим часом найбільша після знищеного окупантами Льодового палацу крита спортивна арена регіону, розташована в Луганську, переповнена пораненими росіянами. Там зараз намагаються врятувати понад 600 бойовиків.



Також росіяни мають проблеми із окупаційним керівництвом населених пунктів на тимчасово окупованих територіях.



За даними ОВА, загарбники дедалі менше довіряють місцевим колаборантам, тому привозять чиновників із росії.