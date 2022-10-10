У росії змінюється сприйняття траєкторії війни та українських можливостей - ISW

18:59 10 жовтня Київ, Україна

У росії змінюється сприйняття траєкторії війни та українських можливостей. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 9 жовтня.



"Російські джерела визнали, що український південний контрнаступ становить серйозну загрозу для російських військ... Це визнання є суттєвим відхиленням від попередньої версії, яку підтримують пропагандисти, блогери та міноборони росії протягом кількох місяців, що український контрнаступ у Херсонській області неможливий або зазнав невдачі", – зазначили аналітики.



За їхніми словами, російська влада змінює наратив, заявляючи, що українці не досягнуть успіху без прямої участі НАТО і росія воює проти могутнього західного блоку.



"З інформації, доступної у відкритих джерелах, неясно, як такі виправдання діють на внутрішню аудиторію, але раптові відступи від багатомісячних заяв про нездатність України просунутися на південь можуть викликати деяке занепокоєння у російської громадськості, яка і без того стурбована мобілізаційними страхами", - ISW.



В інформаційному просторі росії звучать вимоги, щоб військові помстилися за підрив мосту через Керченську протоку, повернувши собі ініціативу на полі бою, та відновили ракетну кампанію по українській інфраструктурі.



"Стає все очевиднішим, що російські голоси в інформаційному просторі все більше усвідомлюють, що війна йде не дуже добре, нападаючи на кремлівську стратегію мовчання", - підсумували в Інституті.



Раніше повідомлялося, що український контрнаступ, який розпочався в Харківській області, триває і активно просувається до Луганської області.