У росії зміниться режим внаслідок бунту населення - ГУР

12:43 09 лютого Київ, Україна

Глава ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що в росії зміниться режим внаслідок бунту населення. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Усі сценарії лягають на підготовлений ґрунт. Це народ, який сотні років жив у рабстві, там інституційно немає ні демократичних практик, ні досвіду опору", - зазначив Юсов.



За його словами, на якомусь етапі в росії ціни на нафту дозволили прогодувати населення. Однак для багатьох цього виявилося достатньо, а решту або видавили з країни, або посадили до в'язниць.