У росії зміниться режим внаслідок бунту населення - ГУР
12:43 09 лютого Київ, Україна
Глава ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що в росії зміниться режим
внаслідок бунту
населення. Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"Усі сценарії лягають на підготовлений ґрунт. Це народ, який сотні років жив у рабстві, там інституційно немає ні демократичних практик, ні досвіду опору", - зазначив Юсов.
За його словами, на якомусь етапі в росії ціни на нафту дозволили прогодувати населення. Однак для багатьох цього виявилося достатньо, а решту або видавили з країни, або посадили до в'язниць.
"Але бунт все одно буде. Це питання часу... Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні Майдан - з цінностями, з конкретними вимогами та розумінням для чого. Оскільки суспільства там немає, це буде не протест, а бунт, який врешті-решт так чи інакше закінчиться зміною режиму та переформатуванням у росії», - заявив представник ГУР.
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