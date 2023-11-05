У росії йде підготовка до чергових "виборів путіна на роль президента" - ISW

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), напередодні президентських виборів 2024 року у росії вирішили провести тестове випробування електронної системи голосування. Аналітики зазначають, що всі ці дії мають сприяти подальшій підтримці зусиль щодо маніпуляції результатами на користь президента росії володимира путіна.

Російське видання Meduza повідомило 4 листопада, що російський портал державних послуг "Держпослуги" розіслав листи, в яких запрошував громадян росії, у тому числі співробітників Meduza, протестувати дистанційну електронну систему 15-17 листопада.

У листах також наголошувалося, що всі повнолітні громадяни росії мають право брати участь у тестуванні.

Російський уряд офіційно оголосив про тестування 31 жовтня, а Meduza повідомила, що джерело в уряді заявило, що російський уряд має намір залучити якнайбільше суб'єктів росії використали електронне голосування на президентських виборах.

"Ця публічна підготовка до виборів примітна тим, що путін ще не оголосив про свою офіційну кампанію, а російські державні ЗМІ ще не почали позиціонувати путіна як єдиного "життєздатного" кандидата", - вказують в огляді.

Нагадаємо, у кремлі вирішили, що на виборах 2024 року російський диктатор володимир путін має набрати понад 80%.

А прессекретар президента росії дмитро пєсков вважає, що володимир путін буде "поза конкуренцією" на президентських виборах навесні 2024 року.