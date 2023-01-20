У Рамштайні розпочалася зустріч Контактної групи з оборони України
12:14 20 січня Київ, Україна
Вдень 20 січня на авіабазі "Рамштайн"
у Німеччині розпочалася восьма зустріч міністрів оборони країн, які допомагають Україні у протидії російській агресії. Участь у ній беруть керівники оборонних відомств майже у 50 країнах.
"Ми, 50 держав, сповнені рішучості підтримати Україну стільки, скільки потрібно. Путін не розраховував на рішучість і України, і нас. Це вирішальний момент для України та всього світу",
– заявив під час відкриття зустрічі головуючий на ній міністр оборони США
Ллойд Остін.
Він також висловив співчуття рідним постраждалих через трагедію у Броварах, де поряд із дитячим садком упав літак із чиновниками Міністерства внутрішніх справ на борту.
"Ми підтримуватимемо Україну стільки, стільки потрібно. Кремлівські сили продовжують бомбити українські міста, театри, спортивні арени, цивільних. Я пишаюся, що США збільшили військову допомогу Україні. У тому числі батареєю Patriot, (бронемашинами - ред.), Bradley. Сьогодні я радий повідомити про ще один пакет допомоги. Цей пакет коштує 2,5 мільярда доларів. США збільшують підтримку у багатьох напрямках", - зазначив чиновник.
Участь у засіданні беруть голови оборонних відомств близько 50 країн, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії генерал Марк Міллі та міністр оборони України Олексій Резніков.
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