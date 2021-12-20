В рамках проекту "Велике будівництво" Зеленський відвідав Волинь

13:36 09 липень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області. Про це повідомила прес-служба глави держави в четвер, 9 липня.

"Президент ознайомиться з ходом реалізації проектів програми" Велике будівництво "в регіоні, зокрема, з ремонтом автодороги міжнародного значення М-19 і будівництвом дитячого садка в селі Крупа Луцького району", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Зеленський також ознайомиться з туристичним потенціалом краю та можливостями його розвитку, а також поспілкується з представниками бізнесу.



