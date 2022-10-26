У районі Бахмута та Авдіївки відбуваються ключові події фронту – МВС

15:45 26 жовтня Київ, Україна





На цьому наголосив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського телемарафону новин. Ключові події вже деякий час зосереджуються безпосередньо біля Бахмута та біля Авдіївки.На цьому наголосив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського телемарафону новин.

"Якщо говорити про ситуацію на фронті, то, по суті, ключові події вже якийсь час зосереджуються безпосередньо біля Бахмута та біля Авдіївки. Тобто там відбуваються ключові події, і там, у принципі, росіяни безуспішно намагаються атакувати і нічого їм не вдається", - сказав він.

Чиновник, посилаючись на інформацію військових, повідомив, що на Херсонщині українським захисникам вдалося за добу знищити один із складів росії, а також щонайменше десяток кадирівців.



Представник відомства також розповів, наскільки добре сьогодні охороняються українські кордони.

"Тут фактично йдеться про зміцнення півночі України, і йдеться тут і про Сумщину, і про Харківщину, але перш за все ми маємо на увазі білоруський напрямок. Поки що фактично всі ці місяці відбувається зміцнення кордону, мінування, щоб росіяни не мали можливості рухатися з боку білорусі", - заявив Денисенко.

Радник глави МВС поінформував, що можна говорити про те, що на території білорусі поки що такого ударного кулака не створено.

"Достатньої кількості для початку вторгнення на територію (України, – ред.) – ні техніки, ні людей – у них там зараз немає. За цим стежить українська розвідка, за цим стежать, у тому числі, і білоруські партизани, які передають відповідні дані. Але якщо говорити про те, що вони там створили ударну групу – ні, цього немає”, – зазначив він.

Радник МВС також відповів, чи можливо притягти до відповідальності президента росії володимира путіна, голову міноборони росії сергія шойгу та інших представників їхньої кліки.