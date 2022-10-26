У районі Бахмута та Авдіївки відбуваються ключові події фронту – МВС

Ключові події вже деякий час зосереджуються безпосередньо біля Бахмута
та біля Авдіївки.
На цьому наголосив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського телемарафону новин.
"Якщо говорити про ситуацію на фронті, то, по суті, ключові події вже якийсь час зосереджуються безпосередньо біля Бахмута та біля Авдіївки. Тобто там відбуваються ключові події, і там, у принципі, росіяни безуспішно намагаються атакувати і нічого їм не вдається", - сказав він.
Чиновник, посилаючись на інформацію військових, повідомив, що на Херсонщині українським захисникам вдалося за добу знищити один із складів росії, а також щонайменше десяток кадирівців.
Представник відомства також розповів, наскільки добре сьогодні охороняються українські кордони.
"Тут фактично йдеться про зміцнення півночі України, і йдеться тут і про Сумщину, і про Харківщину, але перш за все ми маємо на увазі білоруський напрямок. Поки що фактично всі ці місяці відбувається зміцнення кордону, мінування, щоб росіяни не мали можливості рухатися з боку білорусі", - заявив Денисенко.
Радник глави МВС поінформував, що можна говорити про те, що на території білорусі поки що такого ударного кулака не створено.
"Достатньої кількості для початку вторгнення на територію (України, – ред.) – ні техніки, ні людей – у них там зараз немає. За цим стежить українська розвідка, за цим стежать, у тому числі, і білоруські партизани, які передають відповідні дані. Але якщо говорити про те, що вони там створили ударну групу – ні, цього немає”, – зазначив він.
Радник МВС також відповів, чи можливо притягти до відповідальності президента росії володимира путіна, голову міноборони росії сергія шойгу та інших представників їхньої кліки.
"Ми маємо пам'ятати приклад Мілошевича, проти якого Гаага розпочала розслідування ще в той час, коли він був президентом, і він своє життя закінчив у в'язниці. Тому в цьому випадку ми просто маємо розуміти, що ці прецеденти є, і в принципі ці прецеденти нам потрібно продовжити", - наголосив Денисенко.
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