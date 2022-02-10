У Раду внесли законопроєкт про корінні народи України

18:44 18 травень Київ, Україна

З ініціативи президента Володимира Зеленського, на розгляд Верховної Ради подано законопроєкт про корінні народи України.

Президентський закон визначений як невідкладний і вже зареєстрований за №5506. Текст документа на сайті ВР на цей час відсутній.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Нагадаємо, раніше вдень Зеленський анонсував, що сьогодні внесе на розгляд Ради невідкладний законопроєкт про корінні народи. Він сподівається, що нардепи закріплять статус корінних народів України.



Глава держави зазначив, що відновлення і забезпечення прав кримських татар як корінного народу передбачає стратегія деокупації і реінтеграції Криму та Севастополя.

Корінні народи - це ті, які проживають в багатоетнічних суспільствах, які є нащадками тих, хто населяв країну споконвіку, і не мають власної держави.