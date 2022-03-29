До Ради внесено законопроект щодо якого чоловікам, які незаконно залишили Україну після 24.02 світить до 10 років

20:16 29 березня Київ, Україна

Згідно із законопроектом №7171, який був внесений на розгляд Верховної Ради, особи, які залишили Україну в особливий період або під час дії правового режиму військового стану, загрожує термін від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна або без такої.

"Перетин державного кордону України військовослужбовцями, військовозобов'язаними, резервістами, особами, що підлягають мобілізації, а також народними депутатами України, депутатами місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сільськими, селищними, міськими головами, працівниками правоохоронних органів, суддями, суддями Конституційного суду України, прокурорами, без законних підстав в умовах особливого періоду або правового режиму воєнного стану, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такого", - йдеться у проекті закону.

Крім того, за сприяння у незаконному перетині кордону, посадовими особами та/або військовослужбовцями Державної

прикордонної служби України, що загрожує строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Особа не несе кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України, якщо вона протягом десяти днів після набуття чинності цим положенням Закону повернеться в Україну.