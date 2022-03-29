До Ради внесено законопроект щодо якого чоловікам, які незаконно залишили Україну після 24.02 світить до 10 років

Згідно із законопроектом №7171, який був внесений на розгляд Верховної Ради, особи, які залишили Україну в особливий період або під час дії правового режиму військового стану, загрожує термін від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна або без такої.
Крім того, за сприяння у незаконному перетині кордону, посадовими особами та/або військовослужбовцями Державної
прикордонної служби України, що загрожує строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
прикордонної служби України, що загрожує строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Особа не несе кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України, якщо вона протягом десяти днів після набуття чинності цим положенням Закону повернеться в Україну.
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