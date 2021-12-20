У Раду подали законопроєкт про кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо медиків

16:29 23 березень Київ, Україна

Депутати Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування подали до ВР проєкт закону, який передбачає кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо медиків або фармпрацівників.



Про це комітет повідомляє в Facebook.



За словами глави комітету Михайла Радуцького, на сьогодні в правовій базі немає спеціального складу злочину в разі нападу на медика або фармацевта. Радуцький стверджує, що з початку пандемії в Україні почастішали випадки нападів на працівників «швидкої допомоги», тому медиків необхідно захистити на законодавчому рівні.



Документ пропонує карати позбавленням волі на строк до 2 років за погрози вбивством, до 5 років за навмисне нанесення побоїв легкої або середньої тяжкості і від 5 до 12 років за нанесення тяжких травм.