У Раді заговорили про повернення до мажоритарної системи

13:00 23 грудень Київ, Україна

Нинішня виборча система тяжка для електорату, а мажоритарників українці підтримують.

Про це розповів колишній голова партії «Слуга народу», а нині перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко.



«У парламенті є різні групи та субкультури. Є ті, які виступають за повернення мажоритарки – це мажоритарники. Це логічно, тому що вони працювали на своїх округах не один рік, багато хто вже в парламенті не перше скликання. Вони розуміють цю систему та найголовніше, що люди на місцях їх підтримують. Нині наявна система важка для пояснення людям», – пояснив Корнієнко появу чуток про можливу зміну виборчої системи.



За словами Корнієнка, для громадян України нинішня система з відкритими списками важка, її потрібно детально пояснювати – тоді як колишній формат із одномандатними округами був значно простішим, більш того, електорат підтримував своїх обранців-мажоритарників.



Корнієнко при цьому наголосив, що 226 голосів, необхідних для зміни виборчого кодексу, незрозуміло, чи знайдуться у нинішньому складі парламенту, а сам проти повернення до старого Виборчого кодексу. «Я особисто виступатиму, щоб ми залишалися як мінімум у межах чинного Виборчого кодексу. Але якщо впроваджуватиметься нова система – щоб вона діяла лише один раз на наступних виборах та суспільству було пояснено, чому ми так вирішили», – зазначив перший віцеспікер.



Водночас Корнієнко вказав на проблемні, на його думку, місця системи із відкритими списками. У маленьких обсягах це, можливо, не дуже важливо, а от у масштабах країни багато визначатиме. Дуже важко буде виграти вибори, якщо в тебе немає ресурсів. Виборча квота може становити 20 та навіть 30 тисяч голосів. Тому вибори виграють лише ті люди, які мають ресурси або знають, де їх взяти», – пояснив ексголова «Слуги народу».



Він зазначив, що на місцевих виборах, які проводились за новим Виборчим кодексом, у різні ради потрапили «люди, пов'язані з різними місцевими елітами, і це виявляється під час голосування». Але, додав Корнієнко, на загальнонаціональному рівні – це зовсім інший масштаб лиха.



Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс із відкритими списками 11 липня 2019 року. Згідно із законопроєктом №3112-1, до наступних виборів буде скасовано мажоритарну систему одномандатних виборчих округів.



Поріг потрапляння до Верховної Ради у новому Виборчому кодексі, як і раніше, залишиться на рівні 5%, хоча були пропозиції знизити його до 4%.



Цей кодекс набуде чинності 1 грудня 2023, тобто наступні парламентські вибори в Україні відбудуться вже з відкритими списками, де не керівництво партій визначатиме шанси кандидатів потрапити до парламенту, розставляючи їх на високі чи низькі місця, а виборці своїм голосуванням.



За новим Виборчим кодексом уже пройшли місцеві вибори восени 2020 року. Найбільше депутатських мандатів отримали три парламентські партії – «Слуга народу» (17,59%), «Батьківщина» (12,39%) та «ОПЗЖ» (11,75%).