У Раді створили нове міжфракційне депутатське об'єднання

09:15 21 липня Київ, Україна

Заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив про створення нового міжфракційного об'єднання (МФО), до якого увійшли 283 народних депутати

Це найбільше міжфракційне об'єднання у Верховній Раді.

"Повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За конституційну реформу і ефективну владу", - заявив Стефанчук.

Співголовами МФО вибрали народних депутатів від "Слуги народу". Керівниками "За конституційну реформу і ефективну владу" стали:

Руслан Стефанчук;

Павло Фролов;

Олександр Корнієнко;

Вікторія Підгірна;

Андрій Клочко.

Стефанчук закликав народних депутатів брати участь у міжфракційному об'єднанні.