У Раді створили нове міжфракційне депутатське об'єднання

Заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив про створення нового міжфракційного об'єднання (МФО), до якого увійшли 283 народних депутати.
Це найбільше міжфракційне об'єднання у Верховній Раді.
Співголовами МФО вибрали народних депутатів від "Слуги народу". Керівниками "За конституційну реформу і ефективну владу" стали:
- Руслан Стефанчук;
- Павло Фролов;
- Олександр Корнієнко;
- Вікторія Підгірна;
- Андрій Клочко.
Стефанчук закликав народних депутатів брати участь у міжфракційному об'єднанні.
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