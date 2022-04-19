У Раді створили нове міжфракційне депутатське об'єднання

09:15 21 липня Київ, Україна

Заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив про створення нового міжфракційного об'єднання (МФО), до якого увійшли 283 народних депутати.
 
Це найбільше міжфракційне об'єднання у Верховній Раді.
"Повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За конституційну реформу і ефективну владу", - заявив Стефанчук.
Співголовами МФО вибрали народних депутатів від "Слуги народу". Керівниками "За конституційну реформу і ефективну владу" стали:
  • Руслан Стефанчук;
  • Павло Фролов;
  • Олександр Корнієнко;
  • Вікторія Підгірна;
  • Андрій Клочко.
Стефанчук закликав народних депутатів брати участь у міжфракційному об'єднанні.