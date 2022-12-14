У Раді збирають підписи за позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ

18:59 14 грудня Київ, Україна





Про це на своєму Telegram-каналі повідомляє рух "Чесно".



Активісти зазначили, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відмовив у проханні нардепа від фракції партії "Слуга народу" Олегу Дунді позбавити мандатів депутатів від У Верховній Раді почали збирати підписи за позбавлення повноважень депутатів від партії "Опозиційна платформа – За життя", забороненої Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду.Про це на своєму Telegram-каналі повідомляє рух "Чесно".Активісти зазначили, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відмовив у проханні нардепа від фракції партії "Слуга народу" Олегу Дунді позбавити мандатів депутатів від ОПЗЖ на позачерговій сесії.

"За словами народного депутата Олега Дунди, він отримав формальну відмову від спікера парламенту Руслана Стефанчука щодо проведення позачергової сесії для позбавлення мандатів депутатів усіх рівнів від заборонених партій", - йдеться у повідомленні.

За даними руху "Чесно", звернення про позбавлення мандату членів ОПЗЖ підтримали вже близько 50 нардепів. Серед депутатів Ради, які підтримали ініціативу, — нардепи від "Європейської солідарності" Ірина Фріз, Андрій Парубій, Вікторія Сюмар, Ніна Южаніна, Ахтем Чийгоз, Марія Іонова, депутати від "Голосу" Соломія Бобровська та Ярослав Руцишин, позафракційний Гео Лерос та інші обранці.

Збір підписів на користь ініціативи продовжується.