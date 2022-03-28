У Раді розповіли, які законопроєкти будуть розглянуті сьогодні

10:35 30 червня Київ, Україна

Сьогодні у Раді пройде останнє засідання червня. Депутати мають намір розглянути закони про пестициди, біопаливо, ДБР та інше.

У другому читанні Рада планує розглянути законопроєкти:

про зміни в законі про пестициди і агрохімікати (№2289);

про вдосконалення корпоративного управління в банках (№4367);

про виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів (№4546);

про статус цивільного позивача для Фонду гарантування вкладів (№4547);

про приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи (№4578-1);

про платіжні послуги (№4364).

У першому читанні Рада розгляне проєкти: