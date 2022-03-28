У Раді розповіли, які законопроєкти будуть розглянуті сьогодні

10:35 30 червня Київ, Україна

Сьогодні у Раді пройде останнє засідання червня. Депутати мають намір розглянути закони про пестициди, біопаливо, ДБР та інше.
 
У другому читанні Рада планує розглянути законопроєкти:
  • про зміни в законі про пестициди і агрохімікати (№2289);
  • про вдосконалення корпоративного управління в банках (№4367);
  • про виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів (№4546);
  • про статус цивільного позивача для Фонду гарантування вкладів (№4547);
  • про приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи (№4578-1);
  • про платіжні послуги (№4364).
У першому читанні Рада розгляне проєкти:
  • про обов'язкове використання біопалива в галузі транспорту (№3356-д);
  • про участь Ощадбанку в Фонді гарантування вкладів (№5542);
  • про зміни в законі про Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (№5141);
  • про правові основи діяльності ДБР (№5305).