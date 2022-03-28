У Раді розповіли, які законопроєкти будуть розглянуті сьогодні

Сьогодні у Раді пройде останнє засідання червня. Депутати мають намір розглянути закони про пестициди, біопаливо, ДБР та інше.
У другому читанні Рада планує розглянути законопроєкти:
- про зміни в законі про пестициди і агрохімікати (№2289);
- про вдосконалення корпоративного управління в банках (№4367);
- про виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів (№4546);
- про статус цивільного позивача для Фонду гарантування вкладів (№4547);
- про приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи (№4578-1);
- про платіжні послуги (№4364).
У першому читанні Рада розгляне проєкти:
- про обов'язкове використання біопалива в галузі транспорту (№3356-д);
- про участь Ощадбанку в Фонді гарантування вкладів (№5542);
- про зміни в законі про Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (№5141);
- про правові основи діяльності ДБР (№5305).
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