У Раді прийняли закон про перезапуск ВККС з президентськими поправками

Депутати ВРУ взяли до уваги поправки Володимира Зеленського і сьогодні більшістю голосів - 305 осіб, ухвалили законопроєкт №3711-д про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).
За відповідний документ проголосували 305 нардепів.
Член комітету з питань правової політики Роман Бабій уточнив, що президент надав до законопроєкту шість пропозицій.
У законі передбачили, що тепер ВККСУ може почати роботу, якщо в її склад призначено мінімум 11 членів з 16 (так було в проголосованій редакції), проте мінімум шість з них мають бути з суддів або суддів у відставці.
У той самий час з тексту документа виключили можливість конкурсної комісії та її членів залучати до роботи КК експертів і фахівців. Прибрали також положення про право їхнього доступу до всіх документів та інформації, що надається кандидатами. Однак на запит члена комісії до її роботи можуть залучатися помічники і перекладачі.
Також були внесені зміни в положення про виконання повноважень главою Вищої ради правосуддя в процедурах формування конкурсної комісії - відправка звернень до суб'єктів формування, підписання рішення про формування першого складу. Такі повноваження надали не тільки главі ВРП, а й виконавцю його обов'язків (в разі відсутності голови, як є станом на зараз).
У той самий час з документа виключили положення про паритетність представників Ради суддів і міжнародних експертів при прийнятті конкурсною комісією рішення (так звана "формула 2+2").
За відповідний документ проголосували 305 нардепів.
Член комітету з питань правової політики Роман Бабій уточнив, що президент надав до законопроєкту шість пропозицій.
У законі передбачили, що тепер ВККСУ може почати роботу, якщо в її склад призначено мінімум 11 членів з 16 (так було в проголосованій редакції), проте мінімум шість з них мають бути з суддів або суддів у відставці.
У той самий час з тексту документа виключили можливість конкурсної комісії та її членів залучати до роботи КК експертів і фахівців. Прибрали також положення про право їхнього доступу до всіх документів та інформації, що надається кандидатами. Однак на запит члена комісії до її роботи можуть залучатися помічники і перекладачі.
Також були внесені зміни в положення про виконання повноважень главою Вищої ради правосуддя в процедурах формування конкурсної комісії - відправка звернень до суб'єктів формування, підписання рішення про формування першого складу. Такі повноваження надали не тільки главі ВРП, а й виконавцю його обов'язків (в разі відсутності голови, як є станом на зараз).
У той самий час з документа виключили положення про паритетність представників Ради суддів і міжнародних експертів при прийнятті конкурсною комісією рішення (так звана "формула 2+2").
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