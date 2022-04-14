У Раді мають намір виділити мільярд гривень на відновлення пам'ятників

06:49 16 липня Київ, Україна

Президентський проєкт "Велика реставрація" отримає додатковий мільярд гривень на відновлення пам'яток архітектури регіонального значення.

Відповідний законопроєкт прийняла вчора ВРУ у другому читанні, його підтримали 263 народних депутати.



Згідно із законопроєктом №5551-2 субвенції виділять місцевим бюджетам "на реалізацію проєктів ремонтно-реставраційних і консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності".



Кошти будуть перенаправлені з бюджетної програми "Фонд розвитку установ загальнодержавного значення".



Одержувачем коштів на реставрацію визначено Міністерство культури і інформаційної політики України.



Уточнюється, що джерелом надходжень держбюджету для такої субвенції встановлюється плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор і лотерей.