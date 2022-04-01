У Раді хочуть повернути звання Героя України Бандері та Шухевичу

11:25 05 липня Київ, Україна

У Верховній Раді зафіксована чергова спроба повернути звання Героя України Степану Бандері і Роману Шухевичу. Цього разу її присвятили святкуванню 80-річчя від дня створення Української повстанської армії.



Про це передає Укрінформ.



Так, народні депутати від різних фракцій зареєстрували відповідний проєкт постанови, який передали президенту України.



"Проєктом постанови пропонується президенту України присвоїти звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю і повернути звання Герой України Степану Бандері і Роману Шухевичу", - йдеться в пояснювальній записці.