У Раді хочуть повернути звання Героя України Бандері та Шухевичу

У Верховній Раді зафіксована чергова спроба повернути звання Героя України Степану Бандері і Роману Шухевичу. Цього разу її присвятили святкуванню 80-річчя від дня створення Української повстанської армії.
Про це передає Укрінформ.
Так, народні депутати від різних фракцій зареєстрували відповідний проєкт постанови, який передали президенту України.
"Проєктом постанови пропонується президенту України присвоїти звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю і повернути звання Герой України Степану Бандері і Роману Шухевичу", - йдеться в пояснювальній записці.
Про це передає Укрінформ.
Так, народні депутати від різних фракцій зареєстрували відповідний проєкт постанови, який передали президенту України.
"Проєктом постанови пропонується президенту України присвоїти звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю і повернути звання Герой України Степану Бандері і Роману Шухевичу", - йдеться в пояснювальній записці.
Також передбачені рекомендації Кабінету Міністрів щодо створення організаційного комітету, розробки, затвердження і виконання плану заходів щодо відзначення на державному рівні 80-річчя створення УПА.
Проєкт постанови містить рекомендації Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням 80-річчя створення УПА.
Органам місцевого самоврядування рекомендується забезпечити увічнення пам'яті про боротьбу УПА за незалежність України і про борців за незалежність України в ХХ столітті.
Метою проєкту є святкування на державному рівні 80-річчя створення УПА та забезпечення належних організаційно-правових умов для такого святкування.
Ініціаторами проєкту постанови є народні депутати від фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", члени депутатських груп "Довіра", "Партія "За майбутнє" і позафракційні парламентарії.
14 жовтня 2022 року минає 80 років з часу створення перших бойових загонів Української повстанської армії, яка вела збройну боротьбу за державну незалежність України проти окупаційних режимів.
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