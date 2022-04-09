У п'ятницю РНБО проведе виїзне засідання - Данилов

18:12 12 липня Київ, Україна

В одному з обласних центрів України, в п'ятницю, 16 липня, пройде виїзне засідання Ради нацбезпеки України, на якому розглянуть безпосередньо питання даного регіону.

Про це повідомив у понеділок, 12 липня, глава Радбезу Олексій Данилов

"На цю п'ятницю Зеленський прийняв рішення про проведення Ради національної безпеки і оборони, воно буде проведено в одному з обласних центрів. Де саме це буде відбуватися, це буде зрозуміло завтра", - сказав він.

За словами Данилова, це буде перше виїзне засідання в регіонах, будуть розглядатися безпосередньо питання даного регіону.

"Будуть розглядатися питання національної безпеки, питання, які стосуються надр, питання санкційної політики", - уточнив він.

Також глава РНБО пообіцяв новини з приводу санкцій проти олігархів.



Крім того, він повідомив результати консультацій з представниками США по списку санкцій. "Те, що стосується 134 громадян України, які перебувають під санкціями США, 100 з них є в нашому списку санкцій, 4 людини йдуть окремо у нас, недавно завершився великий обсяг роботи з нашими партнерами з цього приводу. Ми отримали достатній обсяг для прийняття подальших рішень щодо тих чи інших людей, які можуть потрапити під санкції України", - сказав Данилов.



Робота в цьому напрямку триває і з представниками Європи, додав він.