У п'яти прикордонних з Білоруссю областях України можуть запровадити надзвичайний стан

15:11 15 листопад Київ, Україна

Якщо ситуація на кордоні з Білоруссю загостриться, у п'яти областях України можуть запровадити надзвичайний стан (НС), заявив глава МВС Монастирський.



Таким чином влада планує реагувати на загострення ситуації на кордоні з Білоруссю, де зібралися тисячі мігрантів, які намагаються перетнути кордон з Євросоюзом. За словами голови МВС, введення НС у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях – один із сценаріїв, які розглядають посадові особи.

"Визначено місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Нацгвардії, Нацполіції, визначено взаємодію з іншими підрозділами тероборони, громадських формувань з охорони громадського порядку, і саме вони у координації захищатимуть наш держкордон. Ми бачимо, що це буде необхідно”, – перераховує Монастирський деякі з підготовчих заходів, які вже проводяться.

Крім цього, міністр повідомив, що якщо потрібно буде швидко відповісти на масову присутність мігрантів на території прикордонних регіонів, то будуватимуть тимчасові споруди, але стратегічна мета України на два найближчі роки – це будівництво держкордону.

На це, за словами Монастирського, вже передбачено кошти у бюджеті наступного року.

Масовий перехід держкордону з території суміжних держав у переліку причин, через які можуть запровадити НС в Україні. Особливий режим запроваджується за допомогою указу глави держави, який Верховна Рада має затвердити протягом 2-х днів з моменту звернення глави держави. В указі мають чітко вказати межі території, де запроваджується відповідний стан, та термін, на який він запроваджується.



НС у країні можуть оголосити не більше ніж на 30 діб, а в окремих її місцевостях – не більш як на 60 діб.



Серед обмежень, які можуть запровадити через масовий перехід держкордону, є, зокрема, такі:

комендантська година;

перевірка документів у громадян, а за потреби – особистий огляд, огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян;

заборона на виготовлення та розповсюдження матеріалів, які можуть дестабілізувати ситуацію;

відстеження мобільного трафіку.

За оцінками РНБО, сьогодні на території Білорусі перебуває вже близько 16 тисяч мігрантів. Україна вважає міграційну кризу на кордоні гібридною війною Росії проти Європи.

"Мета Москви полягає в тому, щоб створити проблеми і змусити решту світу вирішувати їх спільно з собою. Україна завжди виступає за мир, справедливість та безпеку в Європі. Нам добре відомі російські методи, спрямовані проти цієї мети», – говорив глава МЗС Дмитро Кулеба

Криза на кордонах ЄС посилилася після примусової посадки літака Ryanair у Мінську в травні та заяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що влада республіки не стримуватиме більше нелегальних мігрантів. Спочатку через збільшення їхньої кількості в Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації, а пізніше аналогічний режим на кордоні запровадили Латвія та Польща.



В останній на прикордонних територіях тимчасово заборонили масові заходи, люди, які перебувають у громадських місцях там, зобов'язані носити з собою посвідчення, а ті, що не проживають у прикордонних, взагалі не можуть потрапити на певні території.