У Придністров'ї знизили рівень загрози тероризму

11:46 25 травня Киев, Украина

У Придністров'ї запровадили "жовтий" рівень терористичної загрози.

Як повідомляє молдавське Newsmaker, такий наказ 25 травня підписав лідер невизнаного регіону Вадим Красносільський.

"Жовтий рівень" запроваджується спочатку на 15 днів, але всі заходи, що діяли під час "червоного" рівня, залишаються в силі - такі як посилений нагляд за стратегічними об'єктами, перевірки на блок-постах на в'їзді-виїзді та заборона використання дронів без спеціального дозволу.



Раніше, після 22 квітня, коли представник армії рф заявив, що завдання російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні - встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід у Придністров'я, у регіоні відбулася серія терактів без постраждалих.



26 квітня у зв'язку з цим Придністров'я запровадило "червоний" рівень терористичної загрози. Останні заяви про "теракти" надходили від Тирасполя 24 травня з приводу інциденту, який нібито стався в середині місяця, в ньому звинуватили Кишинів.