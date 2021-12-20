Напередодні візиту Зеленського в Туреччину Путін зателефонував Ердогану

18:44 09 квітень Київ, Україна

Глава Кремля Володимир Путін зателефонував президенту Реджепу Тайіпу Ердогану, лідери країн обговорили Донбас і Чорне море.





Відзначимо, що Про це повідомляє пресслужба Кремля 9 квітня.Відзначимо, що завтра зустріч з Ердоганом проведе президент України Володимир Зеленський.



Російський президент заявив, що мінські домовленості 2015 року є "безальтернативною основою" врегулювання ситуації на Донбасі. Також він в черговий раз звинуватив Україну в ухиленні від реалізації мінських угод і "провокації", які нібито спрямовані на загострення обстановки на лінії зіткнення.

Також піднімалися теми Лівії, Сирії та Нагірного Карабаху.



У зв'язку з планами будівництва Туреччиною Стамбульського каналу з російської сторони акцентована важливість збереження, з метою забезпечення регіональної стабільності та безпеки, чинного режиму Чорноморських проток відповідно до положень Конвенції Монтре 1936 року.