У посольстві США розповіли про допомогу для ЗСУ в розмірі $8 млн

Допомога США Україні призначена для вдосконалення управління і зв'язку, запчастин і агрегатів, а також медичного обладнання та тактичного спорядження.
Про це в Твіттері повідомило Посольство США в Україні.
У свою чергу, в Генеральному штабі ЗСУ відзначили: "В рамках реалізації надання допомоги з безпеки від уряду Сполучених Штатів Америки в Україну прибули чергові вантажі міжнародної технічної допомоги для потреб Збройних сил України. З 2014 року Україна отримала допомоги від США на загальну суму понад 2 мільярди доларів".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі