У посольстві США розповіли про допомогу для ЗСУ в розмірі $8 млн

19:34 27 квітень Київ, Україна

Допомога США Україні призначена для вдосконалення управління і зв'язку, запчастин і агрегатів, а також медичного обладнання та тактичного спорядження.

Про це в Твіттері повідомило Посольство США в Україні.

"Сполучені Штати продовжують непохитну підтримку ЗCУ шляхом надання допомоги з безпеки на суму 7,85 млн для вдосконалення управління і зв'язку, а також запчастин і агрегатів, медичного обладнання, тактичного спорядження", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, в Генеральному штабі ЗСУ відзначили: "В рамках реалізації надання допомоги з безпеки від уряду Сполучених Штатів Америки в Україну прибули чергові вантажі міжнародної технічної допомоги для потреб Збройних сил України. З 2014 року Україна отримала допомоги від США на загальну суму понад 2 мільярди доларів".