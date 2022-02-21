У посольстві розповіли, як українцям повернутися з Білорусі

У зв'язку з закриттям авіасполучення з Білоруссю, яке набирає чинності з завтрашнього дня, багато українців зазнають труднощів з поверненням на батьківщину. Посольство дає поради.
Як зазначає пресслужба посольства, громадянам України, які з 26 травня будуть прилітати в Білорусь з третіх країн для транзитного проїзду в Україну, потрібно буде повідомити мету прибуття на прикордонному контролі. Після отримання дозволу на транзит потрібно протягом 24 годин виїхати в Україну наземним транспортом.
Зараз на українсько-білоруському кордоні працюють пункти пропуску автомобілів Мокрани - Доманове, Мохро - Дольськ, Нова Рудня - Виступовичі, Олександрівка - Вільча, Нова Гута - Нові Яриловичі, Веселівка - Сеньківка.
Якщо українці в'їжджають в Білорусь з території України або з третьої країни (не з метою транзиту), вони повинні пред'явити ПЛР-тест і пройти десятиденну ізоляцію - після цього можна буде виїхати.
Посол України в Білорусі Ігор Кизим в коментарі BBC News Україна сказав, що українцям в першу чергу потрібно звертатися в консульство на гарячу лінію посольства - там дипломати дають поради людям, які опинилися в складній ситуації.
«Якщо людина є громадянином України і не проживає тут на постійній основі, обмежень на виїзд з Білорусі у неї немає. Автобуси регулярно їздять в Україну з Мінська, Гомеля, Бреста. І до кордону, і в Київ, Чернігів», - розповів посол.
Також з Мінська можна вилетіти в Стамбул, а звідти - до Києва.
Як зазначає пресслужба посольства, громадянам України, які з 26 травня будуть прилітати в Білорусь з третіх країн для транзитного проїзду в Україну, потрібно буде повідомити мету прибуття на прикордонному контролі. Після отримання дозволу на транзит потрібно протягом 24 годин виїхати в Україну наземним транспортом.
Зараз на українсько-білоруському кордоні працюють пункти пропуску автомобілів Мокрани - Доманове, Мохро - Дольськ, Нова Рудня - Виступовичі, Олександрівка - Вільча, Нова Гута - Нові Яриловичі, Веселівка - Сеньківка.
Якщо українці в'їжджають в Білорусь з території України або з третьої країни (не з метою транзиту), вони повинні пред'явити ПЛР-тест і пройти десятиденну ізоляцію - після цього можна буде виїхати.
Посол України в Білорусі Ігор Кизим в коментарі BBC News Україна сказав, що українцям в першу чергу потрібно звертатися в консульство на гарячу лінію посольства - там дипломати дають поради людям, які опинилися в складній ситуації.
«Якщо людина є громадянином України і не проживає тут на постійній основі, обмежень на виїзд з Білорусі у неї немає. Автобуси регулярно їздять в Україну з Мінська, Гомеля, Бреста. І до кордону, і в Київ, Чернігів», - розповів посол.
Також з Мінська можна вилетіти в Стамбул, а звідти - до Києва.
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