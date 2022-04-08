У порту Маріуполя окупанти розбомбили іноземне судно. Є поранені

Вночі, під час чергового обстрілу з моря багатостраждального Маріуполя, ворог влучив у цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, яке знаходилося біля одного з причалів.
Влучення викликало пожежу в машинному відділенні, одного члена екіпажу поранено. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал «SOS» та повідомлення:
"Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлено, все розгромлено, місток – розгромлено. Пожежа у машині. Є поранені".
Через отриману пробоїну судно почало тонути, водночас пожежа охоплювала все більшу площу.
Морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.
На судні пожежа, судно поступово йде під воду, проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливе.
Влучення викликало пожежу в машинному відділенні, одного члена екіпажу поранено. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал «SOS» та повідомлення:
"Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлено, все розгромлено, місток – розгромлено. Пожежа у машині. Є поранені".
Через отриману пробоїну судно почало тонути, водночас пожежа охоплювала все більшу площу.
Морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.
На судні пожежа, судно поступово йде під воду, проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливе.
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