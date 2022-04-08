У порту Маріуполя окупанти розбомбили іноземне судно. Є поранені

11:25 05 квітня Київ, Україна

Вночі, під час чергового обстрілу з моря багатостраждального Маріуполя, ворог влучив у цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, яке знаходилося біля одного з причалів.



Влучення викликало пожежу в машинному відділенні, одного члена екіпажу поранено. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал «SOS» та повідомлення:

"Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлено, все розгромлено, місток – розгромлено. Пожежа у машині. Є поранені".



Через отриману пробоїну судно почало тонути, водночас пожежа охоплювала все більшу площу.



Морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.



На судні пожежа, судно поступово йде під воду, проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливе.