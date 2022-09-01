До порту Одеси зайшли два судна під завантаження, повідомляє Укрінформ у понеділок, 15 серпня.
Танкер Elf під прапором Вануату пришвартувався біля терміналу Prista Oil. Судно має взяти на борт 7 тисяч тонн олії.
Також за кукурудзою в порт зайшло суховантажне судно Sara під прапором Палау.
Напередодні в порту Південний завантажили 23 тисячі тонн пшениці на балкер Brave Commander для відправки в Ефіопію.
Нагадаємо, 13 серпня порт Чорноморськ залишили ще два судна, завантажені зерном.
Також за кукурудзою в порт зайшло суховантажне судно Sara під прапором Палау.
Напередодні в порту Південний завантажили 23 тисячі тонн пшениці на балкер Brave Commander для відправки в Ефіопію.
Нагадаємо, 13 серпня порт Чорноморськ залишили ще два судна, завантажені зерном.
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