До порту Одеси зайшли два судна під завантаження

11:53 15 серпня Київ, Україна

До порту Одеси зайшли два судна під завантаження, повідомляє Укрінформ у понеділок, 15 серпня.

 
Танкер Elf під прапором Вануату пришвартувався біля терміналу Prista Oil. Судно має взяти на борт 7 тисяч тонн олії.

Також за кукурудзою в порт зайшло суховантажне судно Sara під прапором Палау.

Напередодні в порту Південний завантажили 23 тисячі тонн пшениці на балкер Brave Commander для відправки в Ефіопію.

Нагадаємо, 13 серпня порт Чорноморськ залишили ще два судна, завантажені зерном.