У Полтаві створять новий медуніверситет

17:10 09 грудня Київ, Україна

Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення про створення Полтавського державного медичного університету, навчальний заклад буде належати до управління Міністерства охорони здоров'я

"Метою розроблення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про створення Полтавського державного медичного університету" є реорганізація Української медичної стоматологічної академії шляхом її приєднання до новоствореного Полтавському державному медичного університету", - йдеться в документі.

Щодо кадрового потенціалу, то в новоствореному університеті викладатимуть 93 доктори наук і 430 кандидатів наук. Особи, які мають вчене звання професора - 83, доцента - 273.

"Інноваційні освітні технології активно впроваджують у навчальний процес кафедр, яких в Академії 57, 11 кафедрам надано статус опорних", - відзначили засновники.

Додамо, що заклад буде належати до управління Міністерства охорони здоров'я, за поданням якого власне і створили університет.