У польській Варшаві відбулася акція солідарності з Україною. Фото

12:09 18 лютий Київ, Україна

У столиці Польщі, Варшаві, відбулася велика акція солідарності з Україною. У ній взяли участь провідні політики країни та громадські активісти.

Також відомо, що у варшавському метро на великих екранах з'явилися гасла на підтримку України.



"Варшава солідарна з Україною", – такий текст з'явився у польській підземці.



Увечері 17 лютого відбулася акція «Варшава солідарна з Україною», у якій взяли участь мер Варшави Рафал Тшасковський, політики багатьох партій та громадських організацій.



«Ми завжди підтримували і підтримуватимемо незалежну Україну», – наголосив під час виступу мер Варшави Рафал Тшасковський.



Він нагадав, що Польща була першою країною світу, яка у 1991 році визнала незалежність України. Мер Варшави нагадав, що два дні тому він побував у Києві, де у світлі агресивної політики Кремля щодо України висловив підтримку меру Києва Віталію Кличку.



Посол України в Польщі Андрій Дещиця подякував полякам за підтримку України у складні часи новітньої історії, зокрема, під час Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013-2014 років.



Під час заходу виступили українські активісти: голова Об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірко, лідерка Євромайдан-Варшава Наталія Панченко, представниця фонду «Наш Вибір» Іванна Кілюшик. Усі вони відзначали загрозу Росії для України та країн регіону, а також дякували Польщі за перманентну підтримку України у всі роки незалежності і зараз.



Перед учасниками акції виступили політики польських парламентських фракцій та груп Громадянська коаліція, Польща 2050, Польської селянської партії та Лівиці. Вони наголошували, що у Польщі добре знають ментальність керівництва Росії та зазначали, що завжди стоятимуть поряд з українцями.



Палац культури та науки у Варшаві, біля якого відбувся захід, був підсвічений синьо-жовтими кольорами українського прапора.