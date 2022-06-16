У Польщі вважають, що не можна підштовхувати Україну до діалогу з росією

14:14 16 червня Київ, Україна

Україна має вирішувати, на якому етапі та в якому форматі вона розмовлятиме з росією.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач.

За його словами, "політика діалогу з росією досі, чи то після вторгнення до Грузії в 2008 році, чи після 2014 року, не призвела до стабілізації та миру". На його думку, це, навпаки, "було сприйнято кремлем як слабкість" і дало російському диктатору володимиру путіну "час для підготовки наступної операції".



Він нагадав, що мінські угоди, де Франція та Німеччина були підписантами, путін "розтоптав". Пшидач додав, що кремль розуміє лише політику сили, а всілякі стимули до діалогу він сприймає як слабкість та стимул для ще більш агресивної політики.