У Польщі відбулася зустріч Залужного з генералом Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі у Польщі.



Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку та допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками України. Окреслив нагальні потреби Збройних сил України, задоволення яких прискорить нашу Перемогу", – зазначив Залужний.