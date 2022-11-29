У Польщі закликають надати Україні ЗРК Patriot

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 28 листопада знову закликав Берлін надати Україні ЗРК Patriot, які запропонували Варшаві, повідомляє PAP.
Журналісти запитали главу польського уряду, чи прийме Польща ЗРК Patriot від Німеччини, якщо та не передасть їх Україні.
Журналісти запитали главу польського уряду, чи прийме Польща ЗРК Patriot від Німеччини, якщо та не передасть їх Україні.
Він нагадав, що в Україні, зокрема, в її західних областях, майже щодня падають бомби і гинуть люди.
Польський прем'єр висловив сподівання, що "вдасться організувати весь процес таким чином, щоб західна частина України принаймні мала цей захист через сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони".
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