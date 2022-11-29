У Польщі закликають надати Україні ЗРК Patriot

09:10 29 листопада Київ, Україна





Журналісти запитали главу польського уряду, чи прийме Польща ЗРК Patriot від Німеччини, якщо та не передасть їх Україні. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 28 листопада знову закликав Берлін надати Україні ЗРК Patriot , які запропонували Варшаві, повідомляє PAP.Журналісти запитали главу польського уряду, чи прийме Польща ЗРК Patriot від Німеччини, якщо та не передасть їх Україні.

"Так, ми розглядатимемо такий варіант, звичайно, але звертаємо увагу на те, що, нарешті, ніхто не хоче купувати техніку тільки для того, щоб вона стояла", - відповів Моравецький.

Він нагадав, що в Україні, зокрема, в її західних областях, майже щодня падають бомби і гинуть люди.

"Тому нехай ця зброя, яка посилається, служить якнайкраще для захисту українського неба. Таким чином, вона також служитиме для захисту польського неба", - наголосив Моравецький.

Польський прем'єр висловив сподівання, що "вдасться організувати весь процес таким чином, щоб західна частина України принаймні мала цей захист через сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони".