У Польщі відкриють нове Генконсульство України
18:16 12 жовтень Київ, Україна
Глава України Володимир Зеленський прийняв рішення про відкриття нового Генерального консульства України в польському місті Вроцлав.
Про це він сказав на спільній пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою.
"Окремо хочу відзначити наступне: Україна хоче забезпечити своїм громадянам належну консульську опіку, зокрема, українцям, які перебувають в Республіці Польща. Тому я прийняв рішення про відкриття нового Генерального консульства в місті Вроцлав", - заявив глава держави.
Він заявив, що очікує, що дипустанова запрацює вже в наступному році.
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