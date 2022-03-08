У Польщі відкриють нове Генконсульство України

18:16 12 жовтень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський прийняв рішення про відкриття нового Генерального консульства України в польському місті Вроцлав.

Про це він сказав на спільній пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою.

"Окремо хочу відзначити наступне: Україна хоче забезпечити своїм громадянам належну консульську опіку, зокрема, українцям, які перебувають в Республіці Польща. Тому я прийняв рішення про відкриття нового Генерального консульства в місті Вроцлав", - заявив глава держави.

Він заявив, що очікує, що дипустанова запрацює вже в наступному році.