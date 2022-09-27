У Польщі почали діяти нові обмеження для росіян

08:03 27 вересня Київ, Україна

Польща запровадила нові обмеження для росіян, які бажають перетнути польський кордон. Громадянам росії тепер заборонено прибувати до Польщі через повітряні та морські пункти пропуску. Таким чином, країна хоче вдарити по режиму путіна ширшими санкціями.

Про це повідомляє RMF24.

Водночас слід зазначити, що нові обмеження – це не повна заборона на в'їзд для росіян. Винятки, узгоджені Польщею з країнами Балтії, поширюються на противників режиму путіна. Також перетинати кордон можуть дисиденти, власники посвідки на проживання, водії транспорту, співробітники дипломатичних місій та люди, які в'їжджають за гуманітарними випадками.



Нагадаємо, росіяни з шенгенськими візами не можуть в'їхати до Польщі, Литви, Латвії та Естонії з 19 вересня.