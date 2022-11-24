У Польщі канадські військові почали навчати саперів України

19:28 24 листопада Київ, Україна

Близько 40 канадських військових розпочали викладати перший курс для українських саперів під керівництвом Канади у Польщі.



Канадські фахівці 24 листопада розпочали навчання українських саперів у Польщі.

Про це повідомляє міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Сьогодні близько 40 канадських військових почали викладати перший курс для українських саперів під керівництвом Канади у Польщі", - розповіла вона.



Зазначається, що навчання зосереджено на виявленні, ідентифікації та знешкодженні вибухових речовин та їхньому використанні під час вибухових робіт.