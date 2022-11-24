У Польщі канадські військові почали навчати саперів України

19:28 24 листопада Київ, Україна

Близько 40 канадських військових розпочали викладати перший курс для українських саперів під керівництвом Канади у Польщі.

Канадські фахівці 24 листопада розпочали навчання українських саперів у Польщі.
Про це повідомляє міністр оборони Канади Аніта Ананд.
"Сьогодні близько 40 канадських військових почали викладати перший курс для українських саперів під керівництвом Канади у Польщі", - розповіла вона.

Зазначається, що навчання зосереджено на виявленні, ідентифікації та знешкодженні вибухових речовин та їхньому використанні під час вибухових робіт.
"Ці навички врятують життя та допоможуть українцям захистити свій народ. Канада підтримує Україну, оскільки її героїчні Збройні сили продовжують боротися проти незаконного та невиправданого вторгнення росії", - зазначила міністр.