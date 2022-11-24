У Польщі канадські військові почали навчати саперів України

Близько 40 канадських військових розпочали викладати перший курс для українських саперів під керівництвом Канади у Польщі.
Канадські фахівці 24 листопада розпочали навчання українських саперів у Польщі.
Про це повідомляє міністр оборони Канади Аніта Ананд.
Канадські фахівці 24 листопада розпочали навчання українських саперів у Польщі.
Про це повідомляє міністр оборони Канади Аніта Ананд.
Зазначається, що навчання зосереджено на виявленні, ідентифікації та знешкодженні вибухових речовин та їхньому використанні під час вибухових робіт.
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