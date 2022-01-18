У Польщі анонсували ще одну зустріч президентів Дуди та Зеленського

18:38 17 січень Київ, Україна





Про це повідомив PAP, посилаючись на керівника Бюро національної безпеки Польщі Павела Солоха. За його словами, останнім часом переговори з РФ проводились у різних форматах. Президенти України та Польщі, Володимир Зеленський та Анджей Дуда , проведуть нову зустріч. Вони знову планують обговорити агресію РФ.Про це повідомив PAP, посилаючись на керівника Бюро національної безпеки Польщі Павела Солоха. За його словами, останнім часом переговори з РФ проводились у різних форматах.

«Попереду тиждень, протягом якого також відбудуться численні консультації, переважно серед союзників. Наш президент зустрінеться із президентом України», – сказав він.

Він також додав, що після російсько-американських переговорів є запевнення від американських союзників, що "незалежно від того, що вирішили, нас як союзників інформуватимуть на різних рівнях".



Нагадаємо, минулого року польський та український президенти підписали право на підтримку польської держави європейських прагнень України. Керівники обох держав скріпили підписом документ після завершення зустрічі у Варшаві.



Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати дуже чітку тимчасову перспективу членства від НАТО у 2022 році. Він висловив таке побажання під час зустрічі з послами України у Гуті на Івано-Франківщині 21 грудня.



Там раніше Зеленський зустрівся зі своїми колегами – керівниками Польщі та Литви, відповідно, Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою, після чого заявив, що Україна, Польща та Литва знаходяться в авангарді стримування Росії, захищаючи Європу від агресивної політики Кремля.