У підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства - Генштаб
08:41 16 листопада Київ, Україна
У зв'язку зі значними втратами окупантів на Донеччині та Луганщині у підрозділах ворожих військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у середу, 16 листопада.
Після боїв у районі населеного пункту Майорськ втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон. Втрати в ньому склали понад 50 вбитих та поранених, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний. Командування противника розформувало зазначений підрозділ. Залишки особового складу розподілені по інших військових частинах", - повідомляють у Генштабі.
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