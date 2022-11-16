У підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства - Генштаб

08:41 16 листопада Київ, Україна

У зв'язку зі значними втратами окупантів на Донеччині та Луганщині у підрозділах ворожих військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан.



Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у середу, 16 листопада.