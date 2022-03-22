У полон ЗСУ потрапив російський полковник Кошель. Він був у трусах та шкарпетках ЗСУ

11:16 22 березня Київ, Україна

Штурмовики 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади України полонили начальника групи інформаційно-психологічної протидії однієї з військових частин РФ, повідомило Міністерство оборони України.



Про це пише Міноборони у телеграм-каналі.



"Під час бойової сутички з росармією штурмовики 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади полонили начальника групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 російської армії", - йдеться у повідомленні.