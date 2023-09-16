У полон потрапляють десятки російських окупантів щодня - ГУР

18:23 15 вересня Київ, Україна

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що завдяки успіхам Сил оборони на фронті обмінний фонд щодня поповнюється десятками російських окупантів.
 
Про це він повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Щодня ми фіксуємо прибуття десятків росіян в український полон. Серед них є ті, хто потрапив у полон в результаті бойових дій, а є й ті, хто здається добровільно", - зазначив Юсов.
Представник ГУР наголосив, що поповнення обмінного фонду впливає на процес звільнення українських військовополонених.

Він також розповів про зростання кількості заявок у рамках державної програми України для здачі у полон "Хочу жити".

За словами Юсова, "якщо раніше отримували 70-100 звернень на день, то зараз цей показник у півтора-два рази вищий - 170 і більше".
"1 000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації та понад 200 - це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців рф. Це лише за програмою "Хочу жити", – додав представник ГУР.