У полон потрапляють десятки російських окупантів щодня - ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що завдяки успіхам Сил оборони на фронті обмінний фонд щодня поповнюється десятками російських окупантів.

"Щодня ми фіксуємо прибуття десятків росіян в український полон. Серед них є ті, хто потрапив у полон в результаті бойових дій, а є й ті, хто здається добровільно", - зазначив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що поповнення обмінного фонду впливає на процес звільнення українських військовополонених.



Він також розповів про зростання кількості заявок у рамках державної програми України для здачі у полон "Хочу жити".



За словами Юсова, "якщо раніше отримували 70-100 звернень на день, то зараз цей показник у півтора-два рази вищий - 170 і більше".