У полон потрапляють десятки російських окупантів щодня - ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що завдяки успіхам Сил оборони на фронті обмінний фонд щодня поповнюється десятками російських окупантів.
Про це він повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Представник ГУР наголосив, що поповнення обмінного фонду впливає на процес звільнення українських військовополонених.
Він також розповів про зростання кількості заявок у рамках державної програми України для здачі у полон "Хочу жити".
За словами Юсова, "якщо раніше отримували 70-100 звернень на день, то зараз цей показник у півтора-два рази вищий - 170 і більше".
Він також розповів про зростання кількості заявок у рамках державної програми України для здачі у полон "Хочу жити".
За словами Юсова, "якщо раніше отримували 70-100 звернень на день, то зараз цей показник у півтора-два рази вищий - 170 і більше".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі