У планах ВРУ - розгляд законопроєкту про прозорі земельні аукціони

12:03 31 травень Київ, Україна

На цьому тижні українські парламентарії розглянуть на додаток до нової земельної реформи законопроєкт про прозорі земельні аукціони.



Про це на Погоджувальній раді ВРУ сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.



За його словами, на цьому тижні парламент має розглянути законопроєкт про прозорі земельні аукціони, який необхідний для завершення земельної реформи.



"Тоді з 1 липня люди зможуть повністю користуватися цією реформою. Ми в короткі терміни покажемо, які від неї ефекти. Вони, в тому числі будуть полягати в якісному наповненні місцевих бюджетів", - зазначив нардеп.