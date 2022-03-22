У Пентагоні розповіли, чому армія РФ зазнає поразок

У Міністерстві оборони США вважають, що російські війська падають духом, бо були не готові до такої тривалої війни, а деяких навіть не попередили про участь у бойових діях.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.
«Російські солдати просто не були готові повністю до операцій такої інтенсивності і протягом тривалого часу на стількох напрямках. Вони не очікували на такий рівень опору. Декому не сказали, що вони справді мають намір робити в Україні», – сказав чиновник оборонного відомства.
Але попри це РФ продовжує спиратися на зусилля призовників.
«Ми знаємо, що вони спиралися на призовників, і вони й досі це роблять; і це, як і раніше, в основному призовна армія», – додав чиновник.
За його словами, слабкістю окупантів є відсутність ініціативи з боку командування. Росіяни продовжують з'ясовувати питання керівництва та управління, логістики та забезпечення.
Водночас РФ продовжує зазнавати втрат щодня. У боях вона втрачає літаки, бронетехніку, транспорт, артилерію, гелікоптери.
Через невдачі з бліцкригом Києва Росія зосередилася на бомбардуванні великих міст та їхніх околиць.
На тимчасово захоплених територіях окупанти намагаються зміцнитися, тероризуючи місцеве населення.
Через втрати Путін звернувся до Китаю за фінансовою та військовою допомогою. У Пекіна просили, зокрема, продукти для окупаційних військ.
Крім того, Путін попросив десяток тисяч бойовиків у режиму Асада у Сирії.
За даними української розвідки, Росія задіє в штурмах міст насильно мобілізованих жителів ОРДЛО.
«Російські солдати просто не були готові повністю до операцій такої інтенсивності і протягом тривалого часу на стількох напрямках. Вони не очікували на такий рівень опору. Декому не сказали, що вони справді мають намір робити в Україні», – сказав чиновник оборонного відомства.
Але попри це РФ продовжує спиратися на зусилля призовників.
«Ми знаємо, що вони спиралися на призовників, і вони й досі це роблять; і це, як і раніше, в основному призовна армія», – додав чиновник.
За його словами, слабкістю окупантів є відсутність ініціативи з боку командування. Росіяни продовжують з'ясовувати питання керівництва та управління, логістики та забезпечення.
Водночас РФ продовжує зазнавати втрат щодня. У боях вона втрачає літаки, бронетехніку, транспорт, артилерію, гелікоптери.
Через невдачі з бліцкригом Києва Росія зосередилася на бомбардуванні великих міст та їхніх околиць.
На тимчасово захоплених територіях окупанти намагаються зміцнитися, тероризуючи місцеве населення.
Через втрати Путін звернувся до Китаю за фінансовою та військовою допомогою. У Пекіна просили, зокрема, продукти для окупаційних військ.
Крім того, Путін попросив десяток тисяч бойовиків у режиму Асада у Сирії.
За даними української розвідки, Росія задіє в штурмах міст насильно мобілізованих жителів ОРДЛО.
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