У Пентагоні розповіли про наявність 76 російських батальйонно-тактичних груп на території України

12:34 19 квітня Київ, Україна

В Україні зараз перебувають 76 російських батальйонно-тактичних груп (БТГ), 11 із них було введено в останні кілька днів.

Про це пише Голос Америки із посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

За його словами, крім 76 батальйонно-тактичних груп, на північ від України знаходяться ще приблизно 22 БТГ, які, ймовірно, будуть поповнені.

За словами урядовця, близько дюжини БТГ в Україні намагаються захопити Маріуполь.

Місто, як і раніше, обстрілюється російською авіацією та артилерією.

За словами представника Пентагону, у Маріуполі та навколо нього знаходиться значна кількість російських сухопутних військ.

За оцінкою американських військових, якщо Маріуполь перейде під контроль росії, це звільнить близько дюжини БТГ для використання в інших місцях на сході чи півдні України.

"Це велике "якщо", тому що українці дуже і дуже завзято борються за Маріуполь", – наголосив представник Пентагону.

В американському оборонному відомстві вважають, що російська армія має певний потенціал для проведення десантних операцій у Чорному та Азовському морях. За словами представника Пентагону, поки що немає жодних ознак того, що росія готується до них.