У Пентагоні розповіли про наявність 76 російських батальйонно-тактичних груп на території України

В Україні зараз перебувають 76 російських батальйонно-тактичних груп (БТГ), 11 із них було введено в останні кілька днів.
Про це пише Голос Америки із посиланням на високопоставленого представника Пентагону.
За його словами, крім 76 батальйонно-тактичних груп, на північ від України знаходяться ще приблизно 22 БТГ, які, ймовірно, будуть поповнені.
За словами урядовця, близько дюжини БТГ в Україні намагаються захопити Маріуполь.
Місто, як і раніше, обстрілюється російською авіацією та артилерією.
За словами представника Пентагону, у Маріуполі та навколо нього знаходиться значна кількість російських сухопутних військ.
За оцінкою американських військових, якщо Маріуполь перейде під контроль росії, це звільнить близько дюжини БТГ для використання в інших місцях на сході чи півдні України.
"Це велике "якщо", тому що українці дуже і дуже завзято борються за Маріуполь", – наголосив представник Пентагону.
В американському оборонному відомстві вважають, що російська армія має певний потенціал для проведення десантних операцій у Чорному та Азовському морях. За словами представника Пентагону, поки що немає жодних ознак того, що росія готується до них.
Про це пише Голос Америки із посиланням на високопоставленого представника Пентагону.
За його словами, крім 76 батальйонно-тактичних груп, на північ від України знаходяться ще приблизно 22 БТГ, які, ймовірно, будуть поповнені.
За словами урядовця, близько дюжини БТГ в Україні намагаються захопити Маріуполь.
Місто, як і раніше, обстрілюється російською авіацією та артилерією.
За словами представника Пентагону, у Маріуполі та навколо нього знаходиться значна кількість російських сухопутних військ.
За оцінкою американських військових, якщо Маріуполь перейде під контроль росії, це звільнить близько дюжини БТГ для використання в інших місцях на сході чи півдні України.
"Це велике "якщо", тому що українці дуже і дуже завзято борються за Маріуполь", – наголосив представник Пентагону.
В американському оборонному відомстві вважають, що російська армія має певний потенціал для проведення десантних операцій у Чорному та Азовському морях. За словами представника Пентагону, поки що немає жодних ознак того, що росія готується до них.
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