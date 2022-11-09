У Пентагоні підтвердили, що дві перші системи NASAMS вже знаходяться в Україні

07:37 09 листопада Київ, Україна

Представник Міноборони США, бригадний генерал Патрік Райдер підтвердив, що Україна вже отримала дві системи протиповітряної оборони NASAMS

"Міністерство оборони разом із союзниками продовжує тісно працювати з питань безпеки України та підтримувати її боротьбу за незалежність країни. Як ви знаєте, ми оголосили про додаткову допомогу Україні в п'ятницю і допомога може скласти приблизно 400 мільйонів доларів. Раніше США повідомили про дві системи NASAMS, які надійдуть в Україну. Я можу підтвердити, що їх доставлено. Ці системи допоможуть протиповітряній обороні та допоможуть захистити українців від російських повітряних атак", - наголосив Райдер.

Він додав, що кожна система ППО є складною, тому що вона інтегрується в багатьох різних аспектах.

"Це зони, в яких ми продовжимо співпрацювати та консультувати Україну. Як доказ її успішного рівня, наприклад, здатність збивати іранські безпілотники - вони знищили значний їхній відсоток. Вони також зробили справді гарну роботу зі знищення російських ракет. Так, як ви можете бачити, вони (українці – ред.) використовують ті можливості, які мають, дуже добре. Але ми вільні та готові консультувати їх, як найкраще змінити використання радянського озброєння на сучасні західні системи НАТО", - зазначив Райдер.

Системи NASAMS, кожна з яких оснащена радіолокаційними ракетами, досить потужними, щоб збивати винищувачі, бойові безпілотники та крилаті ракети, що забезпечують покриття малої та середньої дальності приблизно від 29 до 48 км. Ця зброя використовується для захисту Білого дому та інших об'єктів у Вашингтоні від повітряного нападу.



Aspide – італійський клас керованих ракет середньої дальності для ураження повітряних цілей, розроблений фірмою Selenia. До складу входять зенітні керовані ракети та ракети класу "повітря-повітря". Конструкція ракети базується на американській RIM-7E Sea Sparrow.