У партії президента заявили про готовність України надати і військову, і гуманітарну підтримку Азербайджану

12:31 02 жовтень Київ, Україна

В етері одного з українських телеканалів Людмила Марченко зробила заяву про те, що Україна готова надати військову допомогу Азербайджану

Людмила Марченко - народний депутат з партії "Слуга народу", заступниця співголови групи з міжпарламентських зв'язків з Азербайджанською Республікою.



"Наскільки я знаю, ми вже надаємо допомогу і в правовому полі, і в ресурсному полі, йдеться і про гуманітарну допомогу. Сьогодні розглядається питання складання списку, що саме потрібно. Україна готова сьогодні на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна всім тим, що потрібно буде в майбутньому. Це військова ситуація", - сказала Марченко.



На питання, чи готова Україна надати саме військову підтримку, Марченко відповіла: "Я впевнена, що якщо питання постане так гостро, то Україна не пройде повз".