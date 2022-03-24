У партії президента анонсували проведення осіннього форуму за участю 7 тис. місцевих депутатів

20:30 25 червня Київ, Україна

У ПП "Слуга народу" зайняті підготовкою до організації наймасштабнішого в історії країни політичного форуму, який заплановано на осінь, і участь в якому візьмуть президент Володимир Зеленський і близько 7 тис. депутатів з усієї України.

Про це повідомив голова політсили Олександр Корнієнко.



"Восени ми організуємо дуже масштабний форум. Це буде навіть більше, ніж звичайний з'їзд. Хочемо зібрати всіх наших депутатів на місцях - а це понад 7 тисяч осіб, запросити президента Володимира Зеленського", - сказав Корнієнко.



За його словами, це буде перший випадок в історії України, коли на форумі разом будуть депутати з усієї України - від великих міст до маленьких громад.



Він додав, що захід буде організовано з дотриманням умов безпеки в зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.