У Парижі поновилися протести жовтих жилетів

12:09 13 вересень Київ, Україна

У всі часи Париж був центром революцій і протестів. Почуття справедливості спонукало французів йти на барикади. Ніщо не змінилося з плином віків. На вулицях і площах столиці Франції знову вирують протести жовтих жилетів.

За інформацією DW, поліція Парижа затримала 256 осіб.

Близько тисячі жовтих жилетів зібралися на площі Ваграм у Парижі. Незабаром акція переросла в зіткнення з поліцією, в ході яких були затримані 256 осіб. При цьому місцеві ЗМІ писали про підпали сміттєвих ящиків. Від вогню постраждав як мінімум один легковий автомобіль.

Своєю чергою поліціянти конфіскували у демонстрантів потенційно небезпечні предмети, в тому числі ножі, молотки та навіть луки для стрільби.

Крім того, на півдні Франції влада Тулузи не дозволила аналогічну демонстрацію, пояснивши це тим, що на масових заходах неможливо дотримуватися заходів протидії коронавірусу.

З листопада 2018 року у Франції проходять протести "жовтих жилетів" - як правило, у вихідні дні. Спочатку мітингувальники виступали проти введення податку, який міг привести до подорожчання бензину, і вимагали підвищення мінімальної зарплати.

Після того як уряд затвердив мораторій на підвищення паливного податку та пішов на ряд інших поступок, демонстранти стали протестувати в цілому проти реформ уряду та президента.